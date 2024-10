A Hostaria Verona serata finale con dedica a Sammy Basso

La decima edizione di Hostaria Verona ha chiuso superando oltre 25mila presenze. Nei tre giorni di manifestazione, il Festival del vino di Verona ha coinvolto quasi 400 referenze vinicole, che hanno affollato le piazze e le vie del centro storico "ridisegnate" per l'occasione tra stand wine&food, spazi a tema, palcoscenici e selfie corner.

Il kit degustazione e i token distribuiti davano diritto ad assaggi di vino e di gastronomia, nel segno delle tipicità Made in Italy, per un totale di 300mila degustazioni.

I numeri confermano il successo della manifestazione, nata e cresciuta assieme alle persone nel segno dell'inclusione. A partire dagli arredi in legno della Loggia Social e dei palchi principali che, quest'anno, sono stati realizzati dai detenuti della Casa Circondariale di Montorio attraverso il brand "Reverse".

A chiudere il Festival, ieri sera, il Charity Cocktail Dinner per l'Associazione italiana Progeria Sammy Basso Aps Onlus.

Sammy sarebbe dovuto essere l'ospite d'onore dell'ultima serata.

Tutta la macchina organizzativa di Hostaria ha voluto rendergli onore e memoria, portando avanti l'evento pensato assieme al ricercatore e biologo vicentino prima della sua scomparsa.

Significativa la presenza dei "Sammy Boys", gli amici di sempre, e di Franz Costa, insegnante di anatomia, confidente di Sammy e sua spalla nel creare eventi e progetti di divulgazione e raccolta fondi.



