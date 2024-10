Ragazzina 12enne uccisa dal treno, indagati i due macchinisti

Sono indagati dalla Procura di Padova per omicidio colposo i due macchinisti che si trovavano sul locomotore merci che giovedì scorso ha investito ad un passaggio a livello una ragazzina di 12 anni. La bambina, giunta in Italia con la madre e un fratello due anni fa dall'Ucraina in guerra, era deceduta poche ore dopo in ospedale.

Un atto dovuto l'iscrizione dei macchinisti nel registro delle indagini: perchè dal video di una telecamera di sorveglianza comunale vi sarebbe conferma che la 12enne, assieme ad un amica, è passata sotto la sbarra del passaggio ciclopedonale quand'era chiusa, per il sopraggiungere del treno, ed il semaforo rosso era regolarmente in funzione. Una dinamica che confermerebbe il racconto del macchinista alla guida in quel momento, che ha testimoniato di aver visto l'adolescente oltrepassare la sbarra all'improvviso, e di aver azionato il freno d'emergenza, purtroppo invano.



