Fiamme in un'abitazione, una donna rimane ustionata

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa a Cittadella (Padova) per domare un incendio divampato all'interno di un'abitazione, nella quale abitava una donna che è rimasta ustionata. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 22.15.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento e da quello volontario di Borgoricco con due autopompe un'autobotte e dieci operatori, e hanno spento le fiamme, che hanno riguardato principalmente il soggiorno della casa.

La donna, rimasta ustionata nelle prime fasi dell'incendio, è stata presa in cura del personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Danni da fumo in tutta l'abitazione che rimane inagibile. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni sono terminate all'una circa.



