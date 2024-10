Cittadinanza con scorciatoia, 10 indagati nel Trevigiano

Dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Treviso perché accusate di aver favorito più di 150 cittadini brasiliani, in un arco di tempo di quattro anni, nel loro percorso di ottenimento della cittadinanza italiana.

Tra gli incriminati figurano anche tre ex agenti della polizia locale di Crocetta del Montello (Treviso).

Secondo l'ipotesi di reato, l'organizzazione avrebbe consentito ai richiedenti di ottenere dichiarazioni di ospitalità figurando come domiciliate in varie abitazioni del territorio comunale di Crocetta mentre, in realtà, si sarebbe verificata una turnazione finalizzata a trarre in inganno gli addetti all'anagrafe.

Per tutti l'accusa è di falso ideologico in concorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA