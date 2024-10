Ricciardi, 'salute è un sistema integrato e globale, non c'è solo l'uomo'

Sempre di più in futuro i problemi della salute planetaria dovranno essere affrontati in un modo integrato, in cui la salute umana è legata a doppio filo a quella del mondo animale e alla cura dell'ambiente. E' il monito che arriva dai tre giorni del Planetary Health Forum , conclusosi oggi a Verona con la partecipazione di 4.500 persone, mentre 20mila soo state quelle che hanno assistito alle varie sessioni in streaming.

"Non ci dobbiamo rassegnare, anche se viviamo in un mondo in tempesta - ha detto il professor Walter Ricciardi, presidente del comitato scientifico - Il Planetary Health Festival ha rappresentato un momento cruciale per riflettere sull'interconnessione tra la salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali. La partecipazione in questi giorni ci conferma quanto sia necessario un cambio di paradigma, dove la salute venga vista come un sistema globale e integrato. Solo affrontando le sfide sanitarie in un'ottica planetaria, possiamo davvero fare la differenza e garantire un futuro più sano e sostenibile per tutti.".

Nei 64 eventi si sono alternate le voci di 296 relatori, tra esperti e rappresentanti delle istituzioni, a testimoniare il crescente interesse verso un approccio integrato alla salute planetaria. Il successo di partecipazione all'evento è stato dovuto a diversi fattori, tra i quali il coinvolgimento della comunità, i momenti di interazione tra scienziati e pubblico e i laboratori tematici.



