Flashmob per l'ambiente, in centinaia abbracciano Arena Verona

Centinaia di giovani hanno cinto in una grande ideale abbraccio l'Arena di Verona oggi nel corso di un flashmob per la tutela dell'ambiente, uno dei grandi ambiti nei quali, in stretta connessione con quello animale e umano, si gioca il futuro della salute planetaria. Stretti per mano, i ragazzi hanno creato un enorme cerchio che ha racchiuso il perimetro dell'anfiteatro romano, simbolo della città scaligera.

E' stata una delle iniziative che hanno animato la seconda delle tre giornate del Planetary Health Festival, l'evento nel quale scienziati, istituzioni, esperti di politiche sanitaria si confrontano sulle azioni da intraprendere, tra nuove pandemie e cambiamento del clima, per assicurare la salute a tutte le popolazioni del pianeta.



