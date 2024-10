Commissariata Fise Veneto dopo le elezioni nazionali

Il Comitato veneto della Federazione italiana sport equestri (Fise) presieduto da Clara Campese è stato commissariato per presunte irregolarità amministrative.

Un commissariamento, secondo Campese, legato ad una sua critica legata a vicende per lei poco chiare durante lo spoglio dei voti alla presidenza nazionale Fise che hanno portato all'acquisizione di materiale da parte della Procura di Roma.

"Quanto è riportato nella delibera di commissariamento della mia regione - dice Campese - non ha alcun fondamento e sono pronta a dimostrare, documenti alla mano, le falsità utilizzate per arrecarmi un grave danno di immagine e per cercare di fermare la mia azione per la legalità". Sulla sua attività aggiunge "il Revisore dei Conti regionale, nominato proprio dalla Federazione, non ha eccepito mai nulla, anzi".

"È evidente che il provvedimento del Consiglio Federale costituisca una avventata e inopinata reazione evidentemente ritorsiva avverso i sequestri effettuati dai Carabinieri inviati in Fise dalla Procura della Repubblica di Roma.

Il commissariamento - conclude Campese - non mi spaventa affatto ma è idoneo a creare agli appassionati equestri veneti enormi disagi e difficoltà organizzative. Non sono loro a dover pagare mie denunce. I miei legali si sono già messi al lavoro".



