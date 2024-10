Aci,Ruote nella Storia su rive Brenta e strade di Hemingway

Storia, architettura, enogastronomia e auto storiche: questi gli elementi che caratterizzeranno la terza edizione di Ruote nella Storia, evento ideato e promosso da ACI Storico e Automobile Club d'Italia e organizzato dall'Automobile Club Vicenza domenica 6 ottobre 2024.

Il tema scelto, Hemingway sulle rive del Brenta, la Grande Guerra a Bassano del Grappa, celebra il legame tra lo scrittore Ernest Hemingway e il Veneto, in particolare durante la Prima Guerra Mondiale. Luigi Battistolli, presidente dell'Automobile Club Vicenza, ha espresso l'orgoglio dell'ente nell'organizzare l'edizione, sottolineando l'importanza di eventi singolari come questo per promuovere il patrimonio storico, anche automobilistico, enogastronomico e ambientale dei territori attraversati.

Saranno presenti circa 40 auto storiche, tra cui una Austin Healey 3000 del 1958 e una Lancia Aurelia B20 del 1953, insieme a SuperCar di marchi come Ferrari e Porsche. Il Direttore Gian Antonio Sinigaglia ha evidenziato come Ruote nella Storia non solo celebri l'evoluzione del motorismo, ma promuova anche luoghi d'arte e tradizioni enogastronomiche. La giornata prevede visite a luoghi iconici come la Cantina Maculan e Villa Ca' Erizzo Luca, sede del Museo Hemingway e della Grande Guerra.





