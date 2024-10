Zaia, nessun problema con Forza Italia su materie Lep

"Mi sembra fondamentale dire che non c'è nessuno scontro" con Forza Italia sulle materie Lep. "Tutto quello che stiamo facendo è rispettoso della Costituzione, nel senso che non si costituiranno 20 ministeri degli Esteri, piuttosto che di altre materie, stiamo solamente parlando di alcune funzioni all'interno di certe materie già prestabilite.

Faccio un esempio: noi sulla protezione civile possiamo chiedere una sola funzione, ma tutto quell'ambito rimane nazionale'. Lo ha detto, sollecitato dai cronisti, il governatore del Veneto Luca Zaia smentendo dissapori con Forza Italia sulla discussione delle materie Lep per l'autonomia.



