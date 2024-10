All'Arsenale di Venezia il 2/o Salone dell'Alto Artigianato

L'Arsenale di Venezia torna protagonista del saper fare manuale italiano. Si è aperta oggi, all'Arsenale di Venezia, la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, un appuntamento unico che per quattro giorni, fino a domenica 6 ottobre, celebra l'arte e l'artigianato italiano nel cuore della laguna, culla di antichi mestieri e di un saper fare tramandato nei secoli. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e dell'assessore allo Sviluppo economico della Regione del Veneto, Roberto Marcato. "Inauguriamo oggi la seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, nato lo scorso anno come una sfida, e oggi già entrato a far parte del calendario annuale cittadino grazie al numero crescente di espositori e al gradimento di pubblico e operatori registrato fin da subito" ha detto Brugnaro. "Ringrazio ancora una volta il sindaco Brugnaro e l'Amministrazione del Comune di Venezia - ha rilevato Marcato - per aver immaginato e realizzato questo Salone, che si presenta accresciuto e rafforzato in questa seconda edizione, e che la Regione Veneto ha ritenuto doveroso riconoscere come una fiera di interesse nazionale. È necessario che le istituzioni si occupino della realtà straordinaria dell'artigianato che, in Veneto, conta 122mila imprese. Come ente pubblico dobbiamo sostenere le eccellenze del nostro territorio che coniugano tradizione, arte e innovazione". Durante la cerimonia di apertura, inoltre, è stata data lettura del messaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: "Il Salone è una straordinaria vetrina per il nostro patrimonio culturale e manifatturiero: un'occasione per ammirare l'ingegno e la creatività dei nostri artigiani che rendono il Made in Italy un valore aggiunto riconosciuto e ammirato in tutto il mondo. Con oltre 140 espositori e una vasta gamma di settori rappresentati l'esposizione è un tributo al saper fare nazionale, alla passione e alla maestria contenuti nelle nostre eccellenze".



