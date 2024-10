'Cav in piazza' con la Polstrada per la sicurezza stradale

Comincerà domenica 6 ottobre a Treviso, per poi proseguire il 13 a Mestre (Venezia) e terminare il 20 in Prato della Valle a Padova l'iniziativa itinerante "Cav in Piazza", di Concessioni Autostradali Venete e Polizia Stradale del Veneto.

Arrivata alla quarta edizione, la manifestazione crea una "cittadella" della sicurezza stradale, con l'obiettivo di incontrare i cittadini e trasmettere loro tutte le informazioni connesse al mondo dell'autostrada, della sicurezza stradale e dell'innovazione ad essa collegate, ma soprattutto di svolgere un'azione di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti stradali attraverso la promozione dei corretti comportamenti alla guida.

Durante le tre giornate, Cav e Polizia Stradale esporranno i mezzi in servizio recenti e storici, presentando le procedure operative sinergiche e svelando le tecnologie utilizzate e quelle allo studio per garantire la miglior sicurezza sulle strade. Il personale di Polstrada e Cav sarà a disposizione dei cittadini per spiegare i comportamenti corretti da tenere alla guida, con prove sul campo e simulazioni per tutte le età.

Tra le strumentazioni in visione la "Mobile Control Room" di Cav, il drone per il monitoraggio delle infrastrutture e la Mobile Info Service, l'unità mobile di assistenza ai viaggiatori impiegata per portare fuori sede i servizi all'utenza e gli ultimi mezzi degli ausiliari della viabilità, entrati in servizio da poche settimane: veicoli, sistemi di segnalazione, pannelli fotovoltaici per alimentare gli apparati, telecamere telescopiche e monitor interni collegati alla centrale operativa.

La Polizia Stradale mostrerà la nuova Tesla Model X, prima auto elettrica di pattuglia in Italia acquistata da Cav per essere impiegata sulle tratte autostradali in gestione. Saranno presenti anche i mezzi con apparecchiature speciali per la rilevazione della velocità (Telelaser Trucam HB, Autovelox) e la lettura targhe (Plate Check), per la rilevazione degli incidenti stradali (Top Crash), precursori ed etilometri, le moto e i veicoli storici della Polizia.



