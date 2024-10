In 160mila all'8/a edizione della Venice Glass Week

Sono stati 160mila i visitatori dell'ottava edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale dedicato all'arte del vetro svoltosi dal 14 al 22 settembre, con 260 eventi distribuiti su 135 sedi diverse tra Venezia, Murano e Mestre.

L'edizione 2024, "#AWorldOfGlass" ha ospitato un ampio numero di iniziative selezionate proposte da 230 partecipanti, che hanno organizzato 132 mostre e installazioni, 25 visite guidate, 21 dimostrazioni, 27 inaugurazioni, 25 conferenze, 12 attività sportive e ricreative e due spettacoli.

Il comitato organizzatore dell'iniziativa, composto da Comune, Fondazione Musei Civici, Le stanze del vetro-Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano, annuncia le date della nona edizione, che si terrà dal 13 al 21 settembre 2025.

Tra le novità dell'ottava edizione figura il "Glass Bateo", un vaporetto riallestito per ospitare una mostra, incontri ed eventi sulla storia e il fascino del vetro artistico di Murano, che ha ospitato a bordo oltre 3.000 persone. I centri nevralgici in città sono state le mostre The Venice Glass Week HUB e The Venice Glass Week HUB Under35, con oltre 19.000 visitatori. Poi visite guidate gratuite con aperitivo in storiche fornaci di Murano, curate da Select in partnership con Homo Faber.

Infine, consegnati due riconoscimenti: il Premio Fondazione di Venezia alla mostra "Fior di Tabasso. Le stagioni al Florian", a cui si è aggiunto un Premio Speciale della Giuria a 61.5°N e sei menzioni speciali. Il giovane artista cinese Yue Wu, con il progetto Il piatto dei Nove Draghi, ha vinto invece l'Autonoma Residency Prize, che prevede una residenza artistica alla Pilchuck Glass School di Seattle (Usa) nel 2025.



