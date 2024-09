Rider morto a Padova, Camani(Pd) 'fatto tragico ma non fatalità'

Vanessa Camani, consigliera regionale padovana e capogruppo del Pd nell'Assemblea veneta, commenta la morte di Alì Jamat, il ridel pakistano 31enne travolto e ucciso da un'auto a Padova. "E' una vicenda tragica ma non è una fatalità. Serve una maggior tutela per i lavoratori rider: la Regione - propone - si faccia parte attiva nella definizione della carta dei diritti dei lavoratori digitali".

Secondo la consigliera dem "la politica non può limitarsi al pur doveroso e sincero cordoglio, ma deve prendere atto che bisogna intervenire per contrastare la persistente violazione ed elusione delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori di questo settore. Un ambito che nasce dallo sviluppo tecnologico, con un'evoluzione dalle grandi potenzialità, ma che deve essere sempre accompagnata . conclude - da regole che scongiurino ogni forma di sfruttamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA