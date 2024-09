Landini, spinta a concordato e' condono a chi evade

"Questo Governo, ieri ma anche in queste ore, addirittura sta facendo ulteriori condoni fiscali, verso categorie, lo dice l'Agenzia delle Entrate, che hanno una propensione all'evasione del 70%". E' quanto ha detto oggi a Vicenza, a margine dell'assemblea dei delegati della Cgil di Vicenza, il segretario generale Maurizio Landini, commentando la norma per spingere il concordato contenuto nel dl Omnibus.

"Attualmente in Italia c'è un tema fondamentale che si chiama fisco - ha spiegato - perché in questo Paese le tasse le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati per tutti. A dirlo sono i numeri: da gennaio a luglio quasi 10 miliardi vengono dall'Irpef, che per il 90% la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati. Altri 4 miliardi vengono dall'iva e anche la maggioranza di questa cifra l'abbiamo pagata tutti noi nel fare la spesa tutti i giorni".

"In un'Italia che ha più 90 miliardi di evasione fiscale - ha aggiunto il segretario generale Cgil - e dove è tassato di più il salario e la pensione che non la rendita finanziaria e la rendita immobiliare, che ha visto aumentare la ricchezza e aumentare i profitti in questi anni e calare i salari, agire sul fisco è un punto fondamentale". "Le riforme che sta facendo questo Governo - ha concluso Landini - invece aiutano gli evasori e stanno aumentando la tassazione solo sul lavoro dipendente e sui pensionati. Noi non siamo più disponibili ad accettare una cosa di questa natura e pensiamo che sia necessario cambiare radicalmente. Queste maggiori entrate dell'Irpef, lo diciamo in modo molto chiaro, debbono tornare a quelli che le hanno pagate".



