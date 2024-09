Esulta per il gol della squadra e cade da gradoni stadio,è grave

L'esultanza per il gol della propria squadra al 95' è stata fatale per un 52enne tifoso del Treviso, che mentre festeggiava la rete è caduto dai gradoni dello stadio Tenni, battendo il capo. L'uomo si trova ora ricoverato all'ospedale Ca' Foncello in gravissime condizioni.

Il fatto è avvenuto ieri durante il match di serie D fra Treviso e Bassano. Il Treviso stava perdendo per 1-0, quando, al quinto minuto del recupero del secondo tempo, è arrivata la rete del pareggio. In preda alla gioia, l'uomo è corso verso la recinzione del campo, ma è scivolato su un gradone, bagnato dalla pioggia, ed è caduto rovinosamente, battendo la testa. E' stato subito soccorso dai sanitari del 118 presenti allo stadio, che lo ha intubato sul posto. Ha riportato una grave emorragia cerebrale, ed ora lotta per la vita.



