In scooter senza patente, bloccato da polizia a Jesolo

Gli agenti della Polizia locale di Jesolo hanno intercettato un uomo con patente revocata che circolava in sella a uno scooter con revisione scaduta e targa illeggibile.

L'uomo, un 40enne del luogo, è stato bloccato dopo un inseguimento risultando peraltro recidivo.

Per tali ragioni, gli agenti hanno contestato all'uomo la reiterazione della guida senza patente, la rimozione abusiva dei sigilli di fermo amministrativo, la circolazione abusiva con veicolo sottoposto a fermo amministrativo - la cui sanzione comporta il sequestro per confisca del mezzo -, inoltre hanno applicato la sanzione per circolazione con targa installata con modalità non regolamentari e la circolazione con veicolo con revisione scaduta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA