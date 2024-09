NaturaSì festeggia i primi 40 anni di agricoltura biologica

Domani e domenica, NaturaSì festeggia il traguardo dei 40 anni di attività all'insegna dell'agricoltura biologica e biodinamica e del rispetto per l'ambiente e le persone. Nata nel 1985 come una piccola bottega cooperativa a Conegliano (Treviso), l'azienda è oggi uno dei principali attori europei nel settore biologico, con oltre 300 aziende agricole collegate, 320 punti vendita e una base di clienti fedeli che supera le 300mila persone.

L'evento sarà un'occasione di festa ma anche di condivisione dei valori che, negli anni, hanno fatto la storia dell'azienda.

"NaturaSì ha saputo crescere mantenendo saldi i suoi valori fondanti - sottolineano i vertici dell'azienda -: il rispetto per l'ambiente e la centralità delle persone. Questo impegno ha permesso di costruire una comunità solida e inclusiva, che condivide la passione per un cibo sano, naturale e rispettoso del pianeta".

Due giorni di talk, incontri con oltre 80 tra espositori e produttori, show cooking, laboratori creativi per bambini e adulti, ma anche visite guidate all'azienda agricola biodinamica San Michele, a Cortellazzo, Jesolo (Venezia), un luogo che incarna i principi di biodiversità e agricoltura sostenibile.

L'agricoltura biologica, la biodiversità e il futuro dell'alimentazione sana saranno i temi centrali, ma ci sarà anche l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti dall'azienda e sulle prospettive future.

Ma ci sarà anche spazio per l'intrattenimento, con l'intervento di Giovanni Storti (già trio Aldo, Giovanni e Giacomo), attore e grande appassionato di natura che insieme ad alcuni rappresentanti dell'ecosistema NaturaSì racconterà il valore dell'agricoltura biologica, il suo impatto positivo sull'ambiente e il ruolo centrale che può avere nel futuro del pianeta.

I partecipanti, provenienti da tutta Italia, avranno l'opportunità di entrare in contatto diretto con i protagonisti del mondo NaturaSì e scoprire i progetti futuri: altro appuntamento importante sarà il talk moderato da Tessa Gelisio, durante il quale i soci dell'azienda, con produttori, distributori, negozianti e clienti NaturaSì si presenteranno al pubblico.



