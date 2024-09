A Venezia il Salone dell'alto artigianato italiano

Una fiera d'eccellenza con l'obiettivo di far conoscere e apprezzare il valore del lavoro manuale, mettendo in luce la creatività e il talento di maestri artigiani provenienti da diverse regioni d'Italia. Saranno più di 140 gli artigiani che potranno contare su un proprio spazio espositivo alla seconda edizione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, in programma dal 3 al 6 ottobre all'Arsenale di Venezia.

Sarà una vera e propria vetrina dell'eccellenza artigiana del nostro Paese, e potrà vantare una vasta gamma di settori: da quello dei tessuti pregiati ai lavori in ceramica, gioielleria, vetro soffiato, mobili d'arte e molto altro ancora. Ogni artigiano porterà con sé la propria identità culturale e le tradizioni regionali per concedere al visitatore un viaggio emozionante e suggestivo tra colori e materiali di ogni angolo d'Italia.

Tra queste, la lombarda Pasotti Ombrelli (Tesa 99), pezzi d'autore che portano il Made in Italy di questo particolare settore in tutto il mondo. Nella campagna mantovana, a Castellucchio, c'è chi continua a produrre ombrelli di lusso, interamente fatti a mano, e a distribuirli in ogni angolo del globo, con un marchio che si appresta a compiere 70 anni e che viene portato avanti di generazione in generazione. Una produzione che si differenzia per la creatività e la continua ricerca nei materiali, tutti esclusivamente italiani: ottoni smaltati, cristalli Swarovski, manici in legni pregiati, decorazioni meravigliose.

Sempre dalla Lombardia a Venezia sbarca De Rosa (Tesa 99), che da 70 anni è leader nella produzione di biciclette.

L'azienda è stata fondata nel 1953 a Milano da Ugo De Rosa e divenuta celebre negli anni '60 e '70 per la produzione di biciclette da corsa per le squadre professionistiche più in voga del tempo. Albore Design (Nappa 90), un'azienda lombarda giovane e sostenibile che opera nel campo della fabbricazione digitale attraverso la modellazione e la stampa 3D. Dal Piemonte sarà presente il laboratorio Artèpura (Nappa 90), che trasforma superfici e pareti in autentiche opere d'arte utilizzando tecniche artigianali della tradizione italiana per lavorare la pelle naturale e materiali pregiati.

L'Abruzzo porta con sé una tradizione antica, quella dell'oreficeria, che affonda le sue radici nel XIII secolo. A portarla avanti, oggi, c'è Giuliano Montaldi (Nappa 91), che realizza i gioielli attingendo dalla tradizione abruzzese per poi rivisitarli in chiave moderna, mantenendo i simboli della terra d'Abruzzo. L'arte di disegnare e realizzare stufe, caminetti e cucine a legna sbarca in laguna dall'Emilia Romagna grazie al fumista Cerio Bartolomeo (Nappa 89). Stufe in maiolica, a pellet, in ghisa, ma anche cucine a legna e forni da pane e barbecue: tra storia, tradizione e presente, all'Arsenale si parlerà di un mestiere tanto difficile quanto affascinante.

Dalle montagne bellunesi due mestieri tra i più antichi, l'allevamento e l'artigianato, si uniscono in un legame indissolubile, per dar vita a capi lussuosi e autentici, in cashmere, come espressione ed esaltazione della parte più vera e pura del mondo animale che incontra la creatività dell'uomo.

Primavera di Tomas Martina (Tesa 99) sostiene e tramanda un sapere antico del lavoro fatto a mano e dà vita a una manifattura di nicchia, con edizioni limitate.

Il Salone dell'Alto Artigianato Italiano è promosso dal Comune di Venezia e organizzato da Vela Spa nell'ambito del progetto "Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici" finanziato dal ministero del Turismo.



