Al via il Festival Internazionale di Musica Contemporanea

Al via domani il 68/o Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia, quarto capitolo della direzione di Lucia Ronchetti.

Saranno 16 giorni di concerti, performance, installazioni, tavole rotonde a Venezia e in terraferma per raccontare la creatività musicale secondo il concetto di musica assoluta, focus del Festival, che proseguirà fino a venerdì 11 ottobre.

Il concerto d'apertura al Teatro la Fenice vede protagoniste due compositrici superlative, Rebecca Saunders (che riceverà il Leone d'oro alla carriera il 27 settembre) e Unsuk Chin, con due ampi lavori in prima italiana - rispettivamente Wound e Puzzles and games from Alice in Wonderland - in grado di dispiegare l'intera compagine orchestrale del teatro con i suoi 111 elementi, per l'occasione ampliata dai 18 componenti dell'Ensemble Modern, uniti sotto la guida del maestro Tito Ceccherini e con la presenza della soprano Siobhan Stagg, nota ai maggiori teatri internazionali.

Il cambio di programma - che originariamente prevedeva il Concerto n. 2 Scherben der Stille per violino e orchestra di Unsuk Chin - si è reso necessario per l'improvvisa indisposizione del violinista Leonidas Kavakos.

Puzzles and games from Alice in Wonderland di Unsuk Chin, che al pari della Saunders è figura di primo piano della musica contemporanea internazionale, è un lavoro che crea un connubio unico e caleidoscopico tra orchestra e voce femminile.

Ispirandosi al celebre capolavoro di Lewis Carroll, il brano concentra in 11 brevi scene e 23 minuti di esecuzione l'opera che la stessa Chin, compositrice sudcoreana residente a Berlino, dedicò alle avventure della piccola Alice nel 2007. Interpreta il libretto scritto da Chin in collaborazione con il drammaturgo, sceneggiatore e librettista statunitense David Hwang, la giovane soprano australiana residente a Berlino Siobhan Stagg, voce originaria del brano.



