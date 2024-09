Fns Cisl, agente aggredito da un detenuto in carcere Rovigo

Un agente di Polizia Penitenziaria è stato aggredito ieri sera nella Casa Circondariale di Rovigo da un detenuto di origine nordafricana, arrestato per danneggiamenti e minacce, pare per futili motivi. Lo denuncia oggi il consigliere nazionale della Fns-Cisl, il sindacato dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria, Antonio Landino.

L'ispettore aggredito è stato condotto al pronto soccorso cittadino e ha riportato 14 giorni di prognosi.

"Più volte abbiamo chiesto - commenta Landino - in tutte le sedi possibili ad amministrazione ed istituzioni, di applicare quello che sembrava essere un valido strumento deterrente contro queste violenze, ossia la famosa circolare sui trasferimenti fuori regione per gli autori di aggressione al personale.

Nonostante le continue promesse, la circolare fatica ad essere applicata. Come nel caso di Rovigo, i trasferimenti non vengono fatti e a pagarne le spese sono donne e uomini della Polizia Penitenziaria".



