Posizionato un nuovo bivacco sulla cima del monte Pelmo

Da questa mattina il Monte Pelmo, una delle cime più iconiche delle Dolomiti venete, ha un bivacco da utilizzare in caso di emergenza. Il posizionamento della nuova struttura è avvenuto stamani da parte dell'elicottero CH47 "Chinook" dell'esercito, di base a Viterbo, decollato alle 7.30 da Bolzano, per provvedere al trasporto da Fiames alla cima del monte.

È stata imbarcata anche una squadra, che ha fissato la struttura alla base già predisposta sul Vant del Pelmo, a 2.836 metri di quota. Una quindicina i soccorritori che hanno preso parte alla posa, con un breve applauso di inaugurazione e il pensiero rivolto ad Aldo "Olpe" Giustina e Alberto "Magico" Bonafede, i due soccorritori di San Vito di Cadore (Belluno), che persero la vita sul Pelmo il 31 agosto 2011, travolti da una frana durante la missione di recupero di due alpinisti sulla Via Simon-Rossi: a loro è stato intitolato il bivacco.

L'auspicio è che possa essere di aiuto in caso di bisogno e difficoltà. La Stazione ringrazia tutte le persone che hanno dato il loro aiuto.



