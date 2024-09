BMW PGA Championship a Horschel, Manassero quarto

In Inghilterra, tre anni dopo la prima volta, Billy Horschel torna a vincere il BMW PGA Championship, tra i tornei (delle Rolex Serie) più importanti del DP World Tour, da molti paragonato a un Major. A Virginia Water, nel Surrey, l'americano ha superato al play-off il nordirlandese Rory McIlroy e il sudafricano Trhiston Lawrence, entrambi 2/i. Tutti e tre i giocatori hanno chiuso le 72 buche regolamentari con uno score di 268 (-20) colpi, ma a far la differenza, alla seconda buca spareggio, è stato un eagle show dello statunitense.

Sul percorso del Wentworth Golf Club (par 72), non è riuscita l'impresa a Matteo Manassero. Vincitore nel 2013, in testa quest'anno al termine del terzo e penultimo round, l'azzurro ha chiuso la competizione al 4/o posto con un totale di 271 (67 68 63 73, -17). Può comunque sorridere, il 31enne di Negrar Valpolicella (Verona), che torna nella Top 100 mondiale, sale dal 9/o al 5/o posto nella Race to Dubai e, per la prima volta nella sua carriera, si prepara a giocare, nel 2025, sul PGA Tour. A fine stagione, infatti, i migliori 15 dell'ordine di merito del massimo circuito continentale staccheranno il pass per andare in America a misurarsi con i più forti del green.

Come se non bastasse, in vista della Ryder Cup del prossimo anno, Manassero ha guadagnato punti importanti e ora può ambire a conquistare un posto in squadra nel team Europe a Bethpage (New York).

Per Horschel, 37enne residente a Grant, in Florida, è il terzo titolo in carriera sul DP World Tour, il secondo in un evento Rolex Series. L'exploit gli ha fruttato 1.530.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 9.000.000.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA