Calcio: frattura del perone per Malinovskyi, domani sarà operato

Verrà operato domani Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino del Genoa, che all'inizio del secondo tempo della gara con il Venezia si è gravemente infortunato ad una gamba.

Malinovskyi è uscito in barella salutato da un lungo applauso da parte di tutto lo stadio ed è stato accompagnato in ospedale.

Come comunicato con una nota medica ufficiale dal Genoa Malinovskyi ha subito una "lussazione articolare e una frattura del perone e verrà sottoposto ad intervento chirurgico domani".

Si prevede un lungo stop con rientro nel 2025.

"Ti aspettiamo presto, Ruslan!" è il messaggio del club verso il proprio giocatore e tantissimi i messaggi di sostegno sui vari canali social del Grifone verso il giocatore da parte dei tifosi.



