Lupi attaccano animali in due aziende agricole nel Vicentino

Nuovo attacco dei lupi nel Vicentino. Due le aziende colpite nella notte tra martedì e mercoledì nei comuni di Arsiero e Valli del Pasubio (Vicenza).

Quattro gli animali che sono stati sbranati e tra questi anche una mucca gravida.

E tra gli allevatori della zona cresce la paura e il timore di non riuscire a proteggere i capi in alpeggio anche se si prendono tutte le precauzioni possibili come hanno fatto molte aziende colpite, che usano dei recinti elettrificati per impedire l'arrivo del predatore. Lupi che sempre di più stanno prendendo sempre maggior confidenza anche con le zone abitate.

Nelle settimane scorse la provincia di Vicenza ha autorizzato la polizia provinciale a sparare con pallini di gomma sono in alcuni comuni proprio contro questo animale per cercare di allontanarlo dai centri abitati e dagli allevamenti.



