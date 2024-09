Cicap Fest, la settima edizione su 'Misurare il mondo'

Sarà 'Misurare il mondo' il tema della settima edizione del Cicap Fest, il festival promosso dal Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze che si svolgerà a Padova dall'11 al 13 ottobre prossimi. L'iniziativa è stata presentata a Padova dal presidente del Cicap, Lorenzo Montali e dalla rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli.

In un'epoca complessa quale è la nostra, segnata da sfide e accelerazioni, per il Cicap è "cruciale possedere gli strumenti per analizzare, comprendere quanto accade intorno a noi e interpretare il racconto che ne viene dato, per contrastare le fake-news e promuovere il valore delle evidenze scientifiche, sviluppando a livello pubblico una riflessione critica e informata".

Il Festival sarà inaugurato dal rilancio del progetto dedicato a Scienza e Parlamento, che vedrà anche la collaborazione dell'Ufficio del Parlamento Europeo a Milano.

Attesi a Padova scienziati, divulgatori, scrittori, giornalisti e personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo e della cultura, tra cui Massimo Cirri, Silvio Garattini, Vera Gheno, Massimo Polidoro. Vi sarà anche 'Cicap Fest Edu', palinsesto di webinar interattivi, laboratori, incontri ed eventi speciali dal 7 all'11 ottobre, dal lunedì al giovedì online e il venerdì in presenza, per insegnanti e ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.





