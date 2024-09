Auto finisce in fossato e contro un muro, due morti

Una donna e un uomo sono morti in un incidente avvenuto alle ore 6:30 a Camposampiero (Padova), in cui la loro automobile è finita fuori strada in un canale di scolo, schiantandosi contro un muretto di cemento di un passaggio pedonale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco (Padova), che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la coppia dall'abitacolo.

Nonostante i soccorsi sanitari, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna, di 46 anni, e dell'uomo di 43.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



