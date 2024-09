Morta dopo intervento al seno, da autopsia nessuna anomalia

Occorrerà attendere un paio di mesi per avere una risposta sulle cause del decesso di Helen Comin, cinquantenne di Cittadella (Padova) morta il 10 settembre scorso all'ospedale di Castelfranco Veneto (Treviso), cinque giorni dopo essere stata sottoposta ad un'operazione di chirurgia estetica al seno nella struttura sanitaria privata Diviclinic, nella stessa città.

L'autopsia, condotta ieri pomeriggio all'obitorio dell'ospedale castellano dal medico legale Claudio Terranova, di Padova, non avrebbe rilevato alcuna relazione evidente tra l'intervento chirurgico e l'arresto cardiocircolatorio sopraggiunto in fase postoperatoria, e dunque sarà necessario condurre analisi più approfondite sui tessuti e sui fluidi prelevati dalla salma.

Per La vicenda sono indagati dalla Procura della Repubblica di Treviso il titolare di Diviclinic, Antonio Di Vincenzo, e l'anestesista Fabio Toffoletto.







