A colpi di remo per la riabilitazione dal tumore al seno

Una flotta in rosa, composta da 168 atlete, ha solcato oggi pomeriggio le acque del Lago di Garda a Bardolino (Verona), per una competizione sportiva all'insegna della prevenzione e della sensibilizzazione. È andato così in scena l'appuntamento conclusivo del progetto regionale del Veneto per promuovere la pratica sportiva del Dragon boat rivolta alle donne con pregresso tumore alla mammella.

A sfidarsi sono state 8 imbarcazioni con a bordo le componenti delle sette squadre venete e altre sportive provenienti da Firenze, Milano e Modena. Una competizione 'a colpi di pagaia' con una finalità nobile: testimoniare quanto possano essere importanti l'attività sportiva, la socialità e la condivisione, per superare la malattia.

Il progetto, fortemente voluto dalla Regione del Veneto, è inserito nel Piano di Prevenzione 2021-2025, nell'ambito della campagna 'Vivo bene'. Alla tappa conclusiva ha partecipato anche l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, che evidenzia quanto sia importante la prevenzione "quando parliamo di tumore al seno, e quanto la pratica sportiva possa aiutare la donna sul fronte riabilitativo ma anche dal punto di vista sociale". Dopo un intervento al seno è possibile che possa comparire un linfedema, un gonfiore al braccio e alla mano, per questo, prosegue l'assessore, "le pagaiate sono un toccasana, una vera e propria riabilitazione continua".

Il bilancio dell'attività, che ha visto la promozione del Dragon boat in tutte e sette le province del Veneto, è considerato positivo dall'amministrazione regionale: "Ci rende molto soddisfatti - ha concluso Lanzarin -, perché ha contribuito a far conoscere e rendere maggiormente diffusa questa pratica motoria, con momenti di informazione e divulgazione scientifica rivolti ad operatori sanitari, sportivi e al pubblico".

Le squadre che hanno partecipato all'ultima competizione sul Lago di Garda sono: U.G.O. Unite Gareggiamo Ovunque onlus di Padova; Forza Rosa Donna 2000 Jesolo/Cavallino (Venezia); Trifoglio Rosa Mestre (Venezia); San Donà Di Piave (Venezia); Akea Rosa LILT-Treviso; Pink Darsena del Garda, Bardolino (Verona); Brentane, Bassano del Grappa (Vicenza), e poi ancora Pink Florence Ladies di Firenze, Pink Amazons di Milano, Mutina Pink Dragons di Modena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA