A Venezia al via la Settimana del vetro, 250 appuntamenti

Venezia proporrà l'8/a edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale creato nel 2017 per celebrare, supportare e promuovere l'arte del vetro, che si tiene in centro storico, Murano e Mestre. La rassegna, presentata oggi, sarà dal 14 al 22 settembre prossimi.

Sono 230 le realtà partecipanti che quest'anno propongono più di 250 appuntamenti disseminati su tutto il territorio per celebrare l'universo affascinante e ricco di creatività del vetro artistico, anche a livello internazionale.

Il Comitato Scientifico del festival, presieduto dalla storica del vetro veneziana Rosa Barovier Mentasti, ha selezionato i partecipanti tra oltre 300 candidature arrivate da 45 Paesi, il più alto numero di sempre.

"The Venice Glass Week è una grandissima occasione - dice il sindaco Luigi Brugnaro - per Venezia e per l'isola di Murano, culla da secoli dell'arte del vetro, di ribadire il proprio ruolo internazionale in questo antico mestiere che il mondo ci invidia. Questa manifestazione mette al centro dell'attenzione la professionalità e la maestria di chi produce il vetro e continua così a tenere alto il nome di Venezia. Quel vetro che racchiude in sé una magia. Incredibilmente freddo al tatto, per realizzarlo c'è bisogno di un grande calore che fonde insieme tutti gli elementi costitutivi".



