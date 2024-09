Zaia a studenti, siate inclusivi, aiutate compagni in difficoltà

"Cari studenti, fate in modo di essere inclusivi: date una mano ai ragazzi che sono meno fortunati di voi, perchè hanno bisogno di un amico, magari qualche volta di una pacca sulla spalla. E abbiate attenzione per i ragazzi e le ragazze che vengono da fuori, stranieri, che hanno davanti un percorso di integrazione. Aiutateli in questo percorso". Sono state anche queste le parole che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha indirizzato a gli studenti della regione, nel giorno d'inizio delle scuole.

E poi l'invito a "fare comunità. Fate un grande lavoro di squadra, siete 640mila, dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori. Non siete (solo) il futuro, voi siete il presente.

Noi dobbiamo fare in modo che questo paese pensi e ragioni con i ragazzi, faccia leggi per loro. Perchè il futuro è dei giovani, ma i giovani sono anche il nostro presente".



