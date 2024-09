Zaia, in bocca al lupo ai ragazzi per nuovo inizio

"Ho scritto una lettera ai ragazzi, nella quale oltre ad augurare un buon anno scolastico, li invito a essere affamati di conoscenza e uscire dalla narrazione negativa del 'tanto non potrai aver fortuna'". Lo ha annunciato stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Venezia, alla vigilia dell'inizio delle scuole nel territorio regionale.

Domani 640mila ragazzi torneranno sui banchi di scuola, distribuiti per diversi corsi e età: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. "Tra questi anche i 90mila delle scuole paritarie che noi sosteniamo con 34 milioni all'anno - ha aggiunto il governatore -. Un in bocca al lupo a loro, ai 50mila insegnanti e al personale, perché comincia una nuova avventura", ha concluso.



