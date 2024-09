Air Show, sui cieli di Jesolo le Frecce Tricolori

Jesolo è pronta a ospitare l'edizione 2024 dell'Air Show, la manifestazione aerea che festeggia 26 anni e quest'anno segna l'abbraccio tra l'Italia e le Frecce Tricolori di ritorno dal tour negli Stati Uniti. Lo spettacolo si svolgerà sabato 14 settembre con inizio della manifestazione anticipato alle ore 14 e diretta su Rai 2 a partire dalle ore 15.

Nei prossimi giorni inizierà l'allestimento dello Show Center che ospiterà 3.000 spettatori e più di 160 fotografi accreditati nella spiaggia di piazza Brescia, anche se l'evento sarà fruibile da tutti in qualunque punto dell'arenile.

Lo Jesolo Air Show sarà anticipato dalla giornata di prove venerdì 13 settembre e completato dalla Mostra statica di aeromodelli e motori d'aereo ospitata presso il Centro congressi Kursaal dal 12 al 15 settembre. Per questioni di organizzazione e di sicurezza, come ogni anno, saranno vietati l'accesso alla riva e la balneazione in entrambe le giornate dalle ore 13.30 alle ore 18 tra la foce del fiume Sile e piazza Torino. È inoltre vietato il divieto di sorvolo per i droni.



