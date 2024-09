Premio Rb casting a Francesco Gheghi di Familia

Francesco Gheghi è il vincitore della quarta edizione del Premio RB Casting per la migliore interpretazione all'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (28 agosto - 7 settembre 2024). Un Premio Collaterale indirizzato esclusivamente agli interpreti dei film italiani selezionati in Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti e Orizzonti Extra. La Mostra del Cinema di Venezia è il primo festival internazionale ad approvare ufficialmente un premio assegnato da soli casting director. La giuria - composta da Adriana Ciampi, Federica Baglioni e Massimo Appolloni - ha deciso all'unanimità di assegnare il Premio RB Casting 2024 a Francesco Gheghi per il ruolo di Luigi Celeste nel film "Familia" di Francesco Costabile, presentato nella sezione Orizzonti (con Medusa dal 2 ottobre in sala), tratto dal libro Non sarà sempre così di Luigi Celeste. Questa la motivazione: "Francesco Gheghi vince il premio per l'interpretazione in 'Familia' di Francesco Costabile, per la capacità di interpretare il ruolo in modo personale e autentico.

Esplora relazioni familiari, sentimentali e politiche con grande sensibilità e mette in luce sia gli aspetti violenti che le fragilità del personaggio. Francesco ha dimostrato una straordinaria abilità nell'analizzare con profondità le sfumature del personaggio rendendo ogni aspetto del suo lavoro intenso e credibile". La premiazione si svolgerà a Roma.



