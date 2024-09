Terrorismo e propaganda neonazista in chat, due misure cautelari

Sono accusati di far parte del network terroristico russo di matrice accelerazionista denominato Aast e presente su Telegram. Questa mattina, la Polizia di Stato di Milano, Cagliari e Vicenza ha dato esecuzione a due misure cautelari di obbligo di dimora e di arresti domiciliari nei confronti di un ventenne di origine rumena e di un diciottenne cagliaritano, indicati come appartenenti al gruppo suprematista e neonazista.

Le indagini sono partite circa un anno fa e hanno consentito di accertare che il 18enne cagliaritano, finito agli arresti domiciliari, è "arruolato in Aast e all'interno della collegata associazione terroristica di matrice suprematista denominata The Base riconducibili al programma internazionale c.d. 'White Suprematist Extremism', che hanno quale obiettivo primario - spiega la Questura - il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo ed eversione per motivi di odio razziale".

Già quando era minorenne, nel 2022, il ragazzo era stato indagato per aver minacciato con un coltello un compagno di scuola: lo aveva redarguito perché inneggiava Hitler. Secondo quanto appurato dalla Polizia, "l'indagato intrattiene una fitta rete di rapporti virtuali con altri internauti, tutti orbitanti attorno alla galassia suprematista cercando di accreditarsi in questi ambienti attraverso la condivisione di contenuti propagandistici di stampo accelerazionista nonché attraverso la commissione sul territorio di alcune azioni delittuose".

Il ventenne destinatario dell'obbligo di dimora, anche lui appartenente ad Aast, risulta essere l'amministratore dei canali social del gruppo ed è impegnato nella "propaganda di chiara matrice suprematista, nazionalsocialista, antisemita/negazionista e filorussa".



