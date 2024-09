Soundtrack Award, a Venezia 81 premio colonna sonora a Joker 2

Va al film Joker: Folie à deux di Todd Phillips, il Soundtrack Stars Award 2024 per la migliore colonna sonora tra i film in concorso (Venezia 81), una selezione di fantastici reboot in un'edizione accompagnata anche da nuovi testi, curata da Hildur Guònadottir, musicista e compositrice, già autrice della musica di Joker, e affidata alla produzione esecutiva degli stessi protagonisti del film, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, con Jason Ruder. Non solo cinema internazionale nel palmarès di quest'edizione siglato dalla scelta di Colapesce, Soundtrack Star Award 2024 per la musica di Iddu, miglior colonna sonora 2024 tra i film italiani presentati alla Mostra 81, ben 26 brani originali che accompagnano la narrazione dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza scandendone il ritmo e la tensione con un sound che richiama le atmosfere di una sicilianità antica, dall'ouverture alla canzone originale che chiude il film, La malvagità (firmandone testo e musica con la produzione artistica Federico Nardelli).

Il Premio dell'anno a Margherita Vicario (Gloria!) Ed è Margherita Vicario, musicista, interprete, attrice, ora anche regista con un debutto dedicato proprio alla musica la vincitrice del Soundtrack Stars Award dell'anno che conquista grazie a Gloria!.

Premi speciali sono andati ad un autore della nuova generazione, Fabio Massimo Capogrosso, e a CAM Sugar per l'attenzione che continua a dedicare anche alla memoria del cinema attraverso le colonne sonore più iconiche della storia della commedia.

L'apertura musicale della consegna dei premi è sata con il fisarmonicista Raffaele Damen con una performance di musica e immagini concesse da Gemos per i suoi 50 anni. Soundtrack Star Award è un progetto ideato e prodotto da Andrea Camporesi, Ceo e direttore creativo di Free Event. Realizzato nell'ambito della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica tra i Premi collaterali organizzati in collaborazione con i Giornalisti Cinematografici Giuria del Soundtrack Stars Award 2024 è presieduta da Laura Delli Colli (Presidente SNGCI) ed è composta dai giornalisti Alessandra Magliaro (ANSA), Alessandra Vitali (La Repubblica), Giuseppe Fantasia (Huffington post), Denise Negri (Skytg24), Paolo Sommaruga (Tg1), Stefania Ulivi (Corriere della sera), Fulvia Caprara (La Stampa), Carola Carulli (Tg2), Flavio Natalia (Ciak), Marina Sanna (Rivista del Cinematografo) e Susanna Rotunno (CineMagazine ).



