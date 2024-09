Forte temporale a Rovigo, allagamenti e caduta alberi

Un forte temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio su Rovigo, causando allagamenti in varie zone e la caduta di alberi. Lo rende conto l'amministrazione comunale.

In provincia, un guasto elettrico ha inoltre messo ko la centrale potabilizzazione dell'acqua di Boara Polesine, bloccando l'erogazione nel capoluogo e nei Comuni di Costa di Rovigo, Villamarzana, Arquà Polesine, Pontecchio Polesine, Ceregnano, Villadose, San Martino di Venezze. Al momento non si conoscono le tempistiche per il ripristino del servizio.

Altri danni si sono verificati all'Interporto, con l'allagamento della sala pompe antincendio, al Ceod di Sant'Apollinare, dove i vigili del fuoco aiutano il trasporto delle persone ospiti. Altri allagamenti con caduta di rami e alberi si sono verificati sulle strade comunali.



