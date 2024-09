Lady Gaga, 'io e Phoenix cantiamo per amarci meglio'

"Io e Phoenix ci ritroviamo a cantare perché è un modo di esprimere quello che proviamo a cui non bastano le parole". Così oggi al Lido la superdiva Lady Gaga protagonista insieme a Joaquin Phoenix di 'Joker: Folie à Deux' di Todd Phillips, uno dei film più attesi a Venezia, dove è in concorso, e sequel del vincitore del Leone d'oro a nel 2019. La pop star è Harleen 'Lee' Quinzel aka Harley Quinn, una carcerata fan di Arthur Fleck alias Joker con il quale scatta la scintilla per una complicata love story. Infatti due anni dopo aver messo in ginocchio Gotham City, un Joker sempre più anoressico è confinato dietro le sbarre dell'Arkham State Hospital pronto ormai ad affrontare il processo. Il film che sarà nelle sale il 2 ottobre, segue appunto questo processo e l'amore tra le due menti criminali che si lasciano andare a duetti musicali adattati ai loro sentimenti.

"Era logico venire a Venezia dopo quello che è successo al primo Joker (oltre il miliardo di dollari al box office) - dice il regista -, ma questa volta sono più nervoso ed emozionato. È piu facile vincere con una novità. Comunque la scelta di far cantare Joker c'era in fondo già nel primo film in cui lui si esprimeva ballando: mi è sembrato così logico continuare con l'idea della musica, del canto".

Sottolinea Phoenix: "Ci siamo divertiti ad adattare classici, come quelli di Sinatra, sui nostri specifici personaggi per dirci quello che provavamo" .



