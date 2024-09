Costiera, Lidia Poet, Winx la serialità che piace all'estero

Un assaggio (sizzle) dell'attesa Costiera, un trailer inedito di Gormiti - The New era che da giochi action figure sono diventati una serie mix animata e fiction, la clip di La legge di Lidia Poet 2 con Matilda De Angelis protagonista. Sono tre anteprime mostrate nel panel 'L'audiovisivo italiano nella sfida globale: case studies di successo', organizzato dall'Associazione Produttori Audiovisivi (APA) in occasione di Venezia 81 dedicato al successo internazionale delle serie TV italiane. Sul palco dell'Italian Pavillion, con la presidente Apa Claudia Sbarigia e la moderatrice Alessandra Magliaro dell'ANSA, tre nomi importanti della serialità italiana: Luca Bernabei, ad di Lux Vide, il regista e produttore di Groenlandia Matteo Rovere, il presidente e ad di Rainbow Iginio Straffi. "Aver ospitato in un palcoscenico così importante come quello di Venezia alcuni dei grandi protagonisti della serialità italiana si inserisce nel ruolo di APA di internazionalizzazione delle imprese associate", ha commentato Sbarigia. "Successi come La legge di Lidia Poet di Groenlandia che è stata la serie italiana più vista su Netflix nel 2023 con 85 milioni di views, Doc Nelle tue mani, l'attesissima serie Costiera di Lux Vide e Winx Club, il fenomeno mondiale creato da Rainbow che continua a riscuotere successo nelle nuove generazioni dimostrano il ruolo centrale dei prodotti italiani nello scenario internazionale." "Con La legge di Lidia Poët abbiamo voluto portare una storia profondamente italiana e darle una dimensione internazionale" ha sostenuto Matteo Rovere, regista e CEO di Groenlandia. "Il fatto che questa serie abbia conquistato milioni di spettatori su Netflix dimostra che il nostro patrimonio culturale può avere un grande impatto globalmente. È una conferma del potenziale delle produzioni italiane" ha concluso Rovere. Durante il convegno sono stati celebrati anche i successi della serie Doc Nelle tue mani con Luca Argentero, che dopo essere stata venduta in 85 paesi nel mondo ha un remake americano al femminile, e Blanca con Maria Chiara Giannetta di cui si girerà la terza stagione, che continuano a raccogliere consensi sia in Italia che all'estero. "I dati mostrano infatti come queste serie abbiano raggiunto picchi di visione significativi, sottolineando il crescente interesse per i contenuti italiani". Per la Lux Vide la prossima sfida è Costiera, che uscirà su Prime Video, girata nella costiera in Campania e con un cast internazionale. "È un momento straordinario per la serialità italiana. I nostri racconti non solo attraversano i confini, ma toccano le corde emotive di un pubblico globale" ha commentato Luca Bernabei, Ad di Lux Vide.

"Il successo di serie come Doc dimostra che, con storie radicate nella nostra cultura e valori universali, possiamo davvero parlare al mondo intero". Il panel ha celebrato anche il ventesimo anniversario di Winx Club, il cartone animato prodotto da Rainbow, che ha saputo interpretare e trasformare un filone dedicato a un pubblico giovane, rendendolo un fenomeno di successo mondiale. "I vent'anni di Winx Club sono una testimonianza del fatto che le storie italiane possono diventare fenomeni mondiali, attraversando generazioni e culture. La nostra sfida è stata quella di creare qualcosa di unico e, allo stesso tempo, universale. Il successo che hanno ancora oggi le nostre Winx ci incoraggia a continuare a innovare e a sognare in grande" ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow. Su Netflix in tutto il mondo, su Rai in Italia bisognerà aspettare il 2025 per la nuovissima serie Winx Reboot, Il Fabbricante di Lacrime (realizzato da Colorado) è già tra i successi dell'anno, mentre Mermaid Magic è appena partito e a fine ottobre su Rai 2, Rai Gulp e Rai Play sarà il momento della nuova scommessa: Gormiti.



