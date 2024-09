Mastercard, turismo Veneto al top per uso carte

I turisti che fanno le vacanze in Veneto sono tra i maggiori utilizzatori di carte di credito/debito, e per questo la regione si pone in testa nell'analisi sull'utilizzo dei pagamenti elettronici stilata da Mastercard. Luca Corti, neo country manager per l'Italia, ha spiegato che il Veneto emerge inoltre come miglior player di riferimento in termini di crescita, con un +32% di ingressi internazionali rispetto al 2023..

L'attrattività della regione è data dalla diversificazione dell'offerta (città d'arte, montagne, destinazioni balneari, piccoli borghi sulle rive del lago) e dalla qualità dei servizi.

Le spese del turismo internazionale pesa per il 71% sul totale (media nazionale del 64%), confermando l'importanza delle presenze degli ospiti stranieri , con tedeschi e austriaci ai primi due posti.

Venezia, ha aggiunto il manager, si pone tra le prime 10 province italiane che beneficiano maggiormente dei flussi turistici stranieri, contribuendo a più della metà del turismo regionale.

Le categorie di spesa a Venezia confermano una predominanza dell'economia esperienziale, con ristoranti, bar e hotel tra le principali voci. Tuttavia, con riferimento allo spesa medio per carta, risulta nettamente superiore il valore legato al settore alberghiero. I cinque corridoi più importanti in termini di spesa a Venezia nel luglio 2024 sono stati Germania, Austria, Svizzera, Usa e Francia, con i turisti americani in testa se si considera la crescita su base annua (+12,3%)..



