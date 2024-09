A Notti Veneziane Desert Suite di Fabrizio Ferraro

'Desert Suite', il nuovo film di Fabrizio Ferraro, è in programma in anteprima mondiale domani sera per le 'Notti Veneziane' della 21a edizione delle Giornate degli Autori.

Nel prossimo mese di ottobre 'Desert Suite' sarà poi tra i film della Biennale 2024.

Fabrizio Ferraro, porta al Lido un lavoro che attraversa la contemporaneità per mostrare la desolante crisi che la minaccia: dalla crisi ambientale a quella dei valori, dalla preoccupazione per il proprio futuro alla mancanza di una visione che proietti in avanti.

Protagonista un giovane che attraversa l'Europa in cerca di una nuova Itaca: dalla infruttuosa vendemmia di Banyuls-sur-mer all'incontro con una giovane donna di Bruxelles, fino alla suite di un grattacielo di Rotterdam. Qui, come un angelo sterminatore, mette in scena un macabro gioco fatto di stordimento digitale e di droga.

Desert Suite è con Gianmaria D'Alessandro, Rachele Roggi, Cécile Delamere, Francesco Pesci, Manuel Di Vecchi Staraz, Ullamp, Marco Fellini, Antonio Sinisi, Arnaud Theiry, Robin Celayes.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA