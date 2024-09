Ubriaca al volante sfascia quattro auto nel Trevigiano

Una donna di 65 anni, in stato di forte alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, è stata denunciata dai carabinieri dopo che, a bordo della sua autovettura, ha colpito, danneggiandoli pesantemente, quattro veicoli parcheggiati in due distinte vie di Castelfranco Veneto (Treviso).

Bloccata dai militari l'automobilista si è rifiutata di sottoporsi al test dell'etilometro e, date le sue condizioni, è stata ricoverata all'ospedale in osservazione.

La patente di guida della donna è stata ritirata e la sua auto sequestrata.



