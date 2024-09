Chiusura tunnel Comelico: Cisl, potenziare medicina urgenza

La chiusura del tunnel del Comelico, che collega il Centro Cadore con il Comelico, nel Bellunese, attraverso la strada statale n.52 "Carnica", prevista da domani tutti i giorni dalle 22 alle 6 per opere di manutenzione, richiede siano definiti "tempi certi riguardo la durata del cantiere e un potenziamento dei servizi per la medicina di urgenza per la popolazione della vallata".

Lo sottolinea il segretario generale della Cisl Belluno Treviso, Francesco Orrù, il quale avanza anche la proposta di "istituire un tavolo di monitoraggio permanente che coinvolga le forze politiche, economiche e sociali per dare garanzie sull'avanzamento dei lavori e affrontare eventuali criticità".

Orrù riconosce che "i mezzi di soccorso potranno percorrere la galleria anche di notte. Ma i rallentamenti - aggiunge - saranno inevitabili ed è necessario garantire ai cittadini del Comelico l'assistenza e gli interventi in caso di emergenze, il diritto primario alla tutela della salute e della sicurezza".

Per il leader sindacale, infine, "quella della galleria del Comelico rappresenta la fase acuta di una criticità più ampia che riguarda l'insieme delle infrastrutture della provincia di Belluno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA