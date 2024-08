Nuovo caso di dengue a Padova, scatta la disinfestazione

Un nuovo caso di febbre Dengue è stato segnalato a Padova dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 6 Euganea nella mattinata di oggi. Il caso è quello di una persona residente in Via Petrarca, nel centro cittadino.

Anche in questo caso, come in uno di qualche giorno fa, si stratta di un'infezione contratta all'estero: il paziente infatti è rientrato in Italia già con i sintomi della malattia.

Solo per una questione fortuita si tratta di due persone che abitano a poche centinaia di metri l'una dall'altra.

Secondo le indicazioni sanitarie l'Ulss ha individuato la zona di disinfestazione per un raggio di 200 metri dall'abitazione del malato, che sarà effettuata da operatori della Coop. Triveneta Multiservizi, incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria, a partire dal 2 settembre fino a conclusione delle operazioni. I trattamenti di disinfestazione adulticida verranno invece effettuati nelle aree stradali pubbliche in orario notturno dei giorni 1, 2 e 3 settembre.



