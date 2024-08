Vongole pescate irregolarmente, sequestrati 27 quintali

Ammontano a 27 quintali, con multe per un totale di 18mila euro, i sequestri svolti negli ultimi sette giorni dalla Capitaneria di porto Guardia Costiera di Chioggia (Venezia) in una serie di controlli per la tutela della filiera della pesca.

L'operazione riguardava in particolare il rispetto della normativa vigente sul prelievo delle vongole "Chamelea Gallina" e dei bibi "Sipunculus Nudus" con draga idraulica. Le verifiche sono scattate dal 26 agosto scorso, e hanno interessato il litorale di Pellestrina (Venezia), Albarella e Pila di Porto Tolle (Rovigo), con accertamenti in mare e a terra.

Nove le violazioni contestate, sei delle quali per attrezzi da pesca non consentiti, poiché in grado di pescare illecitamente vongole sottomisura, e tre per la pesca in zone vietate sotto costa, con sanzioni per 18.000 euro. Le irregolarità hanno anche portato al sequestro di 27 quintali di vongole (Chamelea Gallina) ancora vive, che sono state portate in aree di "re-stocking", per favorire il ripopolamento della specie.



