Programma 31/8, arriva in gara Campo di Battaglia

(di Francesca Pierleoni) Debutta nel programma di domani, 31 agosto, alla 81/a edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il primo dei cinque film italiani in concorso, CAMPO DI BATTAGLIA di Gianni Amelio, ambientato durante la I Guerra Mondiale. "Non è un film di guerra -aveva detto Amelio sul set - che spesso al cinema diventa un'avventura, ma un film sulla guerra. E' un film molto emotivo, dove i tre protagonisti vivono una storia molto forte, e quindi aspettiamoci qualcosa che ci scuote nel fisico e nelle coscienze".

Sempre in competizione arriva THE ORDER di Justin Kurzel, con Jude Law e Nicholas Hoult, ispirato dalla vera storia delle azioni criminali compiute negli Usa dal gruppo suprematista bianco creato da Robert Jay Mathews negli anni '80. Nel terzetto di film in concorso della giornata c'è anche il dramma sociale LEURS ENFANTS APRÈS EUX dei fratelli francesi Zoran e Ludovic Boukherma, che adattano per il grande schermo il romanzo di Nicolas Mathieu, Premio Goncourt 2018. Fuori concorso Amos Gitai in WHY WAR partendo dallo scambio di lettere tra Albert Einstein e Sigmund Freud ripercorre le radici della guerra e si lancia alla ricerca di una spiegazione della ferocia dei conflitti.

Fuori competizione anche BABY INVASION; il thriller sperimentale di Harmony Korine, che utilizza la soggettiva di un videogame 'sparatutto' per raccontare le incursioni di mercenari nelle ville di ricchi e potenti. Fra gli altri titoli, in Orizzonti Extra c'è LA STORIA DEL FRANK E DELLA NINA di Paola Randi, che definisce il film "un romanzo di formazione per sognatori".

Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani: LEURS ENFANTS APRÈS EUX di Zoran e Ludovic Boukherma (Venezia 81) con Paul Kircher, Angélina Woreth, Sayyid El Alami, Gilles Lellouche (Sala Grande alle 16). Agosto 1992. Il quattordicenne Anthony e suo cugino ammazzano al lago insieme a Steph e Clem. Per Anthony sarà l'estate del primo amore. Ma c'è anche Hacine, un giovane ribelle e una motocicletta che ruba ad Anthony, sconvolgendo la vita di tutti. CAMPO DI BATTAGLIA di Gianni Amelio (Venezia 81) con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini (Sala Grande alle 19.00). Ispirato dal romanzo La sfida di Carlo Patriarca. Sul finire della Prima guerra mondiale, due ufficiali medici amici d'infanzia lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano dal fronte i feriti più gravi. Molti di loro però sono impostori che si sono procurati da soli le ferite e che farebbero di tutto per non tornare a combattere.

THE ORDER di Justin Kurzel (Venezia 81) con Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Marc Maron (Sala Grande alle 21.30). Nel 1983 avviene negli Usa una serie sempre più violenta di rapine in banca, contraffazioni e rapine a mezzi blindati. Un solitario agente dell'FBI giunge alla conclusione che non si tratta di criminali comuni, ma di un gruppo di pericolosi terroristi interni.

WHY WAR di Amos Gitai (Fuori concorso) con Irène Jacob, Mathieu Amalric, Micha Lescot, Jérôme Kircher (Sala Grande alle 14). Nel 1932, Albert Einstein fu invitato dalla Società delle Nazioni a indirizzare una lettera su qualsiasi argomento a qualsiasi persona. Scelse di corrispondere con Sigmund Freud su come evitare la guerra. Ancora oggi, la loro corrispondenza si rivela più che mai attuale.

BABY INVASION di Harmony Korine (Fuori concorso - Sala Grande alle 00.00). Un nuovo e ultra-realistico gioco sparatutto in soggettiva multi-giocatore segue un gruppo di mercenari che usano volti di neonati come avatar per nascondere la propria identità. Sono incaricati di entrare e far piazza pulita nelle ville dei ricchi e dei potenti, prima che il tempo scada.

LA STORIA DEL FRANK E DELLA NINA di Paola Randi (Orizzonti Extra) con Gabriele Monti, Ludovica Nasti, Samuele Teneggi (Sala Giardino alle 21). Il Frank per campare vende compiti fuori dalle scuole e aspetta di avere 18 anni per andarsene via. Solo che poi incontra la Nina, che è ambiziosa e concreta, ma ha dato retta agli adulti e si ritrova nei guai.



