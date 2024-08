Inaugurato il terminal crociere di Fusina a Venezia

È stato inaugurato oggi il nuovo Terminal crociere di Venezia nella gronda lagunare, a Fusina, una struttura moderna che consentirà di ospitare contemporaneamente fino a due navi in modalità home-port.

La prima sarà la Silver Ray, nuova ammiraglia della compagnia Silversea Cruises, che arriverà la mattina del 5 settembre ripartendo per il suo itinerario la sera, rifornita di tutto quanto necessario e ospitando i nuovi passeggeri imbarcati direttamente a Fusina.

La realizzazione del terminal è stata possibile grazie a un investimento di 5 milioni di euro da parte di Venezia Terminal Passeggeri (Vtp), che ha seguito le fasi di progettazione e realizzazione con il supporto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e di Venice Ro-Port Mos, la società che gestisce il terminal Autostrade del Mare dedicato al traffico merci, in cui il nuovo terminal crociere si inserisce e si affianca alle attività ro-ro.

La struttura si estende su un piano, per una superficie totale di 3.000 metri quadrati per la movimentazione di 400 passeggeri all'ora, in uno spazio climatizzato e attrezzato con 450 sedute, 5 desk per il check-in, servizi igienici e soluzioni per famiglie e passeggeri a ridotta mobilità, aree dedicate all'operatività delle istituzioni e forze dell'ordine, infermeria e un'area esterna per i parcheggi di taxi, bus e Ncc.

Il modello di approdi diffusi a Venezia oggi può contare anche sugli ormeggi temporanei a Porto Marghera (banchine Liguria e Lombardia), e sugli accosti a San Basilio e della Marittima, solo per le navi fino a 25mila tonnellate di stazza.

Sono due le banchine servite da terminal per navi rispettivamente fino a 210 e 250 metri di lunghezza, durante tutta la stagione.

Il traffico crociere a Venezia per il 2024 si stima potrà crescere del 9% per passeggeri, raggiungendo 540.000 crocieristi rispetto ai 497.000 registrati nel 2023. Sul fronte degli approdi, le compagnie quest'anno garantiranno circa 240 toccate, di cui il 95% in modalità "Home Port".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA