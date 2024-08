A Venezia il Canal Grande protagonista della Regata Storica

Venezia rinnova il tradizionale appuntamento con la Regata Storica. Domenica primo settembre il Canal Grande torna a risplendere con l'evento conclusivo della stagione remiera, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità veneziana, una vera e propria "festa della voga alla veneta" che vede sfidarsi a colpi di remo le diverse categorie in gara.

A pochi giorni dalla scomparsa del grande campione del remo, Palmiro Fongher, la Regata sarà dedicata in suo ricordo.

L'amministrazione comunale, su indicazione del sindaco Luigi Brugnaro, ha infatti predisposto un alzaremi in suo onore, oltre a un minuto di silenzio. Inoltre, i gondolini saranno listati a lutto.

La giornata di domenica si aprirà, a partire dalle ore 15.30, nel segno del corteo storico che rievoca l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, sposa del Re di Cipro, che ha rinunciato al trono a favore di Venezia.

Organizzato da Vela Spa per conto del Comune di Venezia, il corteo riempie di colori il canale più famoso del mondo grazie alla sfilata di decine di imbarcazioni addobbate, come le tradizionali bissone, la Serenissima, la Nettuno, la Dogaressa con gondolieri e figuranti in costume.



