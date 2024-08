A Venezia colloqui sul cinema che va 'oltre lo schermo'

La sede di Human Safety Net, alle Procuratie Vecchie di Fondazione Generali a Venezia, ospita la seconda edizione di 'Lights! Camera! Impact!', evento dedicato al cinema che va oltre il grande schermo per creare un impatto reale nel mondo, il 2 e 3 settembre, in concomitanza con l'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Lights! Camera! Impact! quest'anno è organizzato come parte dell'agenda di 'Impact Leaders', la conferenza internazionale di Impact Europe che riunisce 150 leader presso Human Safety Net per promuovere l'impact investing in Europa. Insieme a venture philantropist e creativi si esplorerà il potere della narrazione come catalizzatore culturale per generare leadership, impatto e cambiamento sociale.

Durante i due giorni dell'evento, le Procuratie Vecchie ospiteranno anteprime, conversazioni e workshop che presenteranno nuove opere, case history e progetti in fase di sviluppo. Tra i relatori la regista bosniaca Jasmila Žbanić (Quo Vadis Aida?) e il regista di Hollywood Stephen Gyllenhaal, che apriranno il dibattito con la partecipazione della regista Yasemin Samderelli, della sceneggiatrice Misan Sagay e di Amy Shepherd, che ha lanciato l'Impact Award alla Biennale di Venezia. Questi registi racconteranno come il cinema può fare leva sulla creatività e usare una narrazione efficace per affrontare alcune delle questioni sociali più urgenti del nostro tempo.

Il programma dei due giorni includerà 'Cultural Shifts: Storytelling Superpower', dedicato ai professionisti del settore e agli appassionati di cinema. Il workshop esplorerà il potenziale della narrazione efficace, indagherà possibili aree di collaborazione e analizzerà le sfide e le opportunità del settore. Altro momento sarà la sessione incentrata sullo sviluppo della prima infanzia, con il produttore Scott Cameron (Sesame Street), la stratega culturale Ishita Srivastava, Margie de Koning, direttrice artistica di Movies That Matter, e l'esperto di strategia aziendale e sviluppo di brand Christopher Keefe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA