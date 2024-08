Ex premier Nuova Zelanda e vedova Mandela premiate ai Dvf Awards

L'ex prima ministra neozelandese Jacinda Ardern e la vedova di Nelson Mandela, Graça Machel, figurano tra le "donne potenti" premiate nella 15/a edzione dei "Dvf Awards", il riconoscimento ideato e promosso dalla stilista Diane von Furstenberg e The Diller von Furstenberg Family in onore dell'impegno femminile mondiale.

La cerimonia si è svolta all'Arsenale di Venezia, con ospite speciale la star televisiva statunitense Oprah Winfrey, legata da lunga amicizia a Von Furstenberg. "Con Diane - ha detto Winfrey - è una connessione di anime, credo fin dalla fine degli anni '80. C'è stata sempre una grande energia, e abbiamo vibrato sulle stesse frequenze, con il profondo desiderio a usare ciò quel che ci è stato dato per il bene del mondo e delle donne. Ed è sempre così: cosa possiamo fare per cambiare le cose? Collegare le persone, parlare e conoscere le persone", ha detto ai giornalisti prima della cerimonia.

Tra le altre premiate dell'edizione 2024 figurano Alessandra Kustermann, direttrice del Pronto Soccorso e accettazione ostetrico-ginecologico, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica dell'Irccs Ca' Granda Ospedale Policlinico di Milano, fondatrice del primo centro antiviolenza pubblico in Italia; Yael Admi e Reem Al-Hajajreh, fondatrici dell'organizzazione femminile israeliana per la pace Women Wage Peace (Le donne fanno la pace) e dell'omologa palestinese Women of the Sun (Donne del sole); e Xiye Bastida, attivista messicana e tra le principali organizzatrici di Fridays for Future di New York.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA