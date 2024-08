Arte, installazione 'Zapatos Rojos' arriva a Venezia

In occasione del suo 15/o anniversario e del 30/o anniversario del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia, l'installazione mondialmente riconosciuta "Zapatos Rojos", dell'artista e attivista messicana Elina Chauvet, sarà presentata per la prima volta a Venezia.

Concepita in Ciudad Juarez, in Messico, "Zapatos Rojos" vuole essere un argine artistico al femminicidio che, da decenni, è un vero flagello in quella regione. Composta da una moltitudine di scarpe dipinte di rosso, sarà a Venezia venerdì 30 e sabato 31 agosto, in Campo Santo Stefano, dalle ore 11 alle 19. Domani mattina ad accogliere l'artista con la sua installazione ci saranno la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e le operatrici del Centro Antiviolenza.

Per l'edizione veneziana, il pubblico sarà invitato a camminare attorno e dentro l'installazione, interagendo con la struttura e con la sconvolgente energia delle scarpe esposte, promemoria delle vite perse e della continua lotta condotta da attivisti e famiglie, rappresentazioni simboliche della violenza, della pena ma pure della resilienza.

Fin dalla sua concezione, "Zapatos Rojos" ha guadagnato una fama internazionale, lasciando le sue tracce in paesi di tutto il mondo, compresi il Regno Unito, l'Argentina, gli Stati Uniti d'America, l'Italia, il Messico o l'Australia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA